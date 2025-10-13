Президент Египта вручит Трампу высшую государственную награду

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси присвоит американскому коллеге Дональду Трампу высшую государственную награду страны — орден Нила. Об этом сообщил пресс-секретарь египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook*.

По словам представителя ас-Сиси, решение приняли в знак признания значительного вклада Трампа в поддержку мирных усилий, снятие напряженности в регионе и его решающей роли в прекращении войны в Газе.

Перемирие между Израилем и движением ХАМАС вступило в силу в ночь на 10 октября. Подписание первой фазы мирного плана состоялось днем ранее в египетском Шарм-эль-Шейхе. После начала режима прекращения огня Израиль отвел войска к буферной зоне, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху преподнес Трампу статуэтку золотого голубя — символ мира — в знак признательности за участие в урегулировании конфликта с ХАМАС.

