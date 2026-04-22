Во Вьетнаме ввели новые требования для российских туристов

Вьетнам с 15 апреля начал тестировать цифровую карту прибытия для иностранных туристов. Ее необходимо заполнить до прибытия в страну, сообщила пресс-служба АТОР.

После завершения декларации система пограничного контроля выдаст подтверждающий QR-код, который необходимо предъявить по прилету.

Нововведение пока что действует только в аэропорту Таншоннят в Хошимине и носит рекомендательный характер, но в будущем может стать обязательным на других точках въезда. Выбрать точную дату въезда можно не ранее чем за 72 часа до даты поездки.

В АТОР уточнили, что заполнение необходимых данных не превышает 10 минут. При условии предварительной загрузки фото заграничного паспорта процесс могут автоматизировать.

Сейчас россияне могут находиться без визы во Вьетнаме до 45 дней. В марте Россия начала готовить соглашение о групповом безвизе с этой страной.