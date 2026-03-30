Россия начала готовить соглашения о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом

Россия рассчитывает в июне согласовать соглашение о безвизовом режиме для туристических групп из Индии и Вьетнама. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития.

В министерстве напомнили, что сейчас россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. При этом для вьетнамских туристов въезд в Россию пока остается ограниченным.

«С Вьетнамом уже запустили переговоры по тексту соглашения, постараемся согласовать его в июне на очередном заседании отраслевой межправительственной рабочей группы, которое состоится на форуме „Путешествуй!“» — заявили в ведомстве.

Параллельно Россия продолжает обсуждать безвиз и с Индией. Индийским коллегам передали проекты соглашений, предусматривающих безвизовый въезд для туристических групп численностью от трех до 50 человек на срок до 21 дня.

«Процесс движется, но не так быстро, как нам хотелось бы. Партнеры ссылаются на непростой процесс внутреннего согласования с компетентными органами. Как только получим официальную позицию индийских коллег — быстро этот вопрос отработаем», — отметили в министерстве.

По данным торгпредства РФ, в 2025 году туристический поток между Россией и Вьетнамом вырос на 36%. С Индией — стал больше на 15% и достиг 143 тысяч поездок. Сейчас основным способом въезда россиян в Индию остается электронная виза, которую можно оформить за несколько дней.

Взаимодействие России с азиатскими странами развивается не только в туристической сфере. Ранее во время Вьетнамско-российского бизнес-форума представители РЭО провели несколько встреч с делегациями вьетнамских министерств и компаний, где представили российский опыт в области обращения с отходами.