Визы в Россию предложили сделать многократными

В России предложили ввести многократные визы, пересмотреть их стоимость и срок действия. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков объявил об этом на туристическом форуме «Путешествуй!», сообщило РИА «Новости» .

«Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств. Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы», — сказал он.

Действие многократной визы Вахруков предложил растянуть на 15 месяцев или два года. Замминистра заявил, что следует обратить внимание на сезонность. По его словам, жители Китая хотели бы приехать в Россию в одно время, а стран Ближнего Востока — в другое.

В 2023 году границу России пересекли более 110 миллионов человек. Это на 36% больше, чем год назад. После теракта в «Крокус Сити Холле» МВД предложило сократить срок пребывания иностранцев со 180 до 90 дней за год.