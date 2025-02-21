Виза в Европу. Какие страны охотнее всего выдают шенген россиянам

Россиянам становится проще получить шенгенскую визу, но есть список европейских государств, которые делают это охотнее остальных. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов.

«Из стран шенгенского соглашения на сегодняшний день можно рекомендовать страны южного Средиземноморья для получения шенгенской визы. Это прежде всего Франция, Италия, Греция и Испания. Относительно нетрудно также получить визы в Венгрию и Болгарию», — отметил специалист.

Для получения визы необходим определенный набор документов и заполненная анкета. Обычно с этим помогают туристические компании или специальные визовые службы.

«Виза сейчас удовольствие не из дешевых, вы можете заплатить только консульский сбор порядка 12-15 тысяч, плюс еще если вам будут помогать визовые агентства, вы можете еще заплатить некий сервисный сбор за их услуги», — объяснил Арутюнов.

При этом в зависимости от страны стоимость шенгена не меняется. Однако важно помнить, что первая поездка должна быть в ту страну, которая выдала визу, предупредил эксперт.

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов ранее назвал Италию самой популярной у россиян страной для получения шенгена.