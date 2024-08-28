Турэксперт Арзуманов назвал Италию самой популярной у россиян страной для получения визы

Италия является наиболее благосклонной страной к российским туристам в контексте выдачи шенгенских виз, отметил в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Он выделил традиционный список из пяти европейских стран: Италия, Испания, Франция, Греция и Кипр, добавив, что Болгария также может быть включена. Однако визовые требования стали более строгими.

В настоящее время процесс получения «шенгена» может занять до 45 рабочих дней. Это касается и Италии, хотя она и считается одной из самых лояльных стран по выдаче виз. Не все европейские страны готовы аккредитовать туроператоров; от TEZ TOUR, например, можно подать заявление на визу в Грецию, Болгарию и Кипр, добавил эксперт.

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