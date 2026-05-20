Вице-президент АТОР Мурадян сообщил, что российские туристы могут поставить рекорд по количеству поездок в Китай

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что около 700 тысяч российских туристов посетят главный пляжный курорт Китая — Хайнань. Об этом написала радиостанция «Говорит Москва» .

По итогам зимней программы Китай вошел в топ-3 по объемам выезда российских туристов. По словам Артура Мурадяна, это заслуга введения безвизового режима между странами. Всего российские граждане совершили порядка 2,5 миллиона визитов в Китай.

Ранее сообщалось, что Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Это решение поможет упростить гуманитарные и деловые обмены между странами. Россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней.