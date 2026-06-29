Венгрия ограничила выдачу шенгенских виз в трех городах России

Генеральное консульство Венгрии в Казани приостановило прием документов на выдачу виз. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Не будут принимать документы также в Самаре и Уфе. Причину и срок действия ограничений дипломаты не сообщили.

В последние недели на шенгенском направлении последовательно ужесточают условия подачи документов, отметил генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

Он напомнил, что ранее Италия и Испания увеличили сроки рассмотрения до 60 и 45 дней.

«Подобные меры указывают на то, что консульства продолжают активно регулировать визовый поток. При этом важно понимать, что даже в штатном режиме Венгрия уже давно не принимает документы при остатке менее 15 дней до вылета», — пояснил Абасов.

Он порекомендовал туристам подавать документы с учетом возможных задержек.

Ранее Таиланд ужесточил визовый режим.