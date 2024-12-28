Варламов назвал свое путешествие по Кубе мраком

Российский блогер Илья Варламов* совершил путешествие на Кубу. Свои впечатления от страны и поездки он охарактеризовал фразой «это мрак», видеозапись иноагент опубликовал в YouTube .

По мнению Варламова*, кубинцы живут «довольно грустно».

«Здесь есть два измерения: первое измерение — государственное, это нищета, дефицит, бесконечные очереди, трудности, безысходность; второе — это капитализм», — отметил блогер.

Он подчеркнул, что проникшая на остров капиталистическая система сделала жизнь местных жителей «немножечко лучше». Варламов* также раскритиковал все, что связано с госсектором страны. По его словам, на Кубе грязные улицы, в магазинах пустые полки, везде стоят очереди, а зарплаты у населения совсем маленькие. Происходящее он назвал «беспробудным мраком».

Ранее Варламов* негативно отозвался о путешествии в Боливию. Он признался, что никогда больше не поедет в эту страну.