Блогер Варламов заявил, что больше никогда не приедет в Боливию

Российский тревел-блогер Илья Варламов* заявил, что никогда больше никогда не приедет в Боливию. Видеотчет с его недавней поездки он опубликовал на YouTube-канале.

«Никогда сюда больше не приеду! Страна без долларов, газа и надежд», — написал в описании блогер.

Варламов рассказал, что Боливия является одной из самых беднейших стран латиноамериканского континента, где распространены уличные кражи, коррупция и домашнее насилие.

В разговорах с блогером местные жители пожаловались на высокую стоимость доллара и подорожание цен на все.

«Закупать доллары приходится из-за границы. Мы уже не можем купить продукты, очень дорого», — посетовала продавщица сувениров.

Ранее прокуратура Москвы пригрозила блогеру Варламову уголовным делом. Причина — нарушение закона об иноагентах.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.