В Золотое кольцо России добавят еще 49 городов и сел

Маршрут «Золотое кольцо России» существенно расширят, в него включат еще 49 городов и населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства .

Расширение приурочено к 60-летию маршрута, которое будет отмечаться в 2027 году. Вместо традиционного перечня из девяти городов Золотое кольцо объединит 49 туристических точек, в том числе города и села Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Московской областей, а также впервые — территории Тверской и Нижегородской областей. В маршрут также войдут национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что расширение маршрута направлено на повышение туристической привлекательности регионов и соответствует целям по увеличению вклада туризма в ВВП и росту числа туристических поездок к 2030 году. По его словам, регионы Золотого кольца активно используют меры национального проекта «Туризм и гостеприимство», включая льготное кредитование и субсидии на развитие инфраструктуры.

В правительстве отмечают, что обновленный маршрут позволит формировать индивидуальные туристические программы — от классических автобусных экскурсий и автотуров до речных круизов и железнодорожных путешествий. Также предполагается развитие событийного, гастрономического, ремесленного туризма.

Проект, по оценке властей, должен стать стимулом для развития малых городов, создания рабочих мест и восстановления объектов культурного наследия.

Подмосковье направит почти 10 миллиардов рублей на государственную программу «Культура и туризм Подмосковья» в 2026 году. Средства выделят на разные проекты — от реставрации памятников до развития внутреннего туризма и новых общественных пространств.