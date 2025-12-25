Подмосковье направит 10 млрд рублей на развитие культуры и туризма в 2026 году

Подмосковье направит почти 10 миллиардов рублей на государственную программу «Культура и туризм Подмосковья» в 2026 году. Средства выделят на разные проекты — от реставрации памятников до развития внутреннего туризма и новых общественных пространств.

Сохранение объектов культурного наследия

В Министерстве экономики и финансов отметили, что на сохранение объектов культурного наследия выделят около 700 миллионов рублей. Эта сумма пойдет на восстановление, в частности, ансамбля Бобренева монастыря, кремля и дома Иванова в Зарайске, а также усадьбы Кривякино в Воскресенске.

Самая крупная статья расходов связана с музеями — почти 2,3 миллиарда рублей. Финансирование направят на обновление экспозиций, реставрацию фондов, техническое оснащение, а также благоустройство территорий.

В программу вошли историко-художественный музей «Новый Иерусалим», музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», Коломенско-Зарайский музей-заповедник и другие учреждения.

Обновление библиотек и проведение фестивалей

На развитие библиотек предусмотрели около 275 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов — на создание модельных учреждений.

Свыше 1,5 миллиарда рублей заложили на поддержку профессионального искусства и гастрольной деятельности, включая детские, кукольные театры и театры малых городов.

Еще 255 миллионов рублей направят на проведение фестивалей, концертов и праздников.

На процесс образования в сфере культуры выделят 1,7 миллиарда рублей, которые пойдут на поддержку колледжей, студентов и обновление материальной базы детских школ искусств.

Развитие туризма

Один из самых затратных разделов программы — туризм. На развитие инфраструктуры, обновление объектов, проведение фестивалей и поддержку частных инициатив направят 2,64 миллиарда рублей.

Отдельно более 700 миллионов рублей предусмотрели в рамках федерального проекта по созданию туристской инфраструктуры.

С 2025 года при государственной поддержке в регионе обновляют горнолыжные комплексы, обустраивают пляжи и кемпинги. Эта работа продолжится.