В Турции запретили блокировать доступ к морю
В Турции разрешили бесплатно заходить в море на частных пляжах
В Турции разрешили бесплатно заходить в море на частных пляжах. Об этом сообщает издание Turizm Ajansı.
Верховный суд страны постановил, что блокировка доступа к береговой линии является преступлением. За это грозит до пяти лет тюрьмы.
Суд подчеркнул, что береговая линия относится к общественному достоянию. Частные пляжные операторы не имеют права перекрывать проход к воде.
По закону полоса шириной не менее 50 метров от уреза воды должна оставаться открытой для всех. Любой желающий может бесплатно зайти в море, даже без покупки шезлонга.
Ранее турагент рассказал, почему многие туристы не могут полноценно восстановиться во время отдыха в Турции.