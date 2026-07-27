В Турции запретили блокировать доступ к морю

В Турции разрешили бесплатно заходить в море на частных пляжах

В Турции разрешили бесплатно заходить в море на частных пляжах. Об этом сообщает издание Turizm Ajansı .

Верховный суд страны постановил, что блокировка доступа к береговой линии является преступлением. За это грозит до пяти лет тюрьмы.

Суд подчеркнул, что береговая линия относится к общественному достоянию. Частные пляжные операторы не имеют права перекрывать проход к воде.

По закону полоса шириной не менее 50 метров от уреза воды должна оставаться открытой для всех. Любой желающий может бесплатно зайти в море, даже без покупки шезлонга.

Ранее турагент рассказал, почему многие туристы не могут полноценно восстановиться во время отдыха в Турции.