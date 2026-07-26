Россиянам озвучили главные помехи для отдыха в Турции

Многие туристы не могут полноценно восстановиться во время отдыха в Турции, потому что продолжают переживать из-за рабочих задач и накопившихся дел. Об этом РИА «Новости» рассказал турагент в Анталье Доган Гюнеш.

Исследование турецкой HR-платформы Kolay İK продемонстрировало, что 42% работников беспокоятся из-за задач, которые нужно будет решать к моменту возвращения. По данным аналитиков, связь с работой во время отпуска сохраняют примерно 85 сотрудников.

Гюнеш отметил, что многие продолжают проверять рабочую почту и думают о делах.

«Россияне нередко остаются на связи с работодателями даже во время отпуска», — подчеркнул он.

Ранее турагент Дениз Шекер заявил, что туристы из России при путешествии в Турцию стали чаще делать выбор в пользу культурного туризма.

Люди не только наслаждаются отдыхом на пряжах, но и стараются изучить культуру страны. Туроператоры обратили внимание, что вырос спрос на маршруты, которые сочетают в себе историю, природу и гастрономию.