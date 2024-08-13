В Турции указали на неудачу американской борьбы с российскими туристами

Туристы из России продолжают приезжать в Турцию, несмотря на санкционное давление со стороны Соединенных Штатов. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

«Несмотря на американское санкционное давление на Турцию, туристы из России продолжают приезжать в Турцию. Проблемой являются только высокие цены», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, скачок цен был вызван жесткой монетарной политикой, которую проводят в Турции. При этом, продолжил он, в 2024 году россияне находятся на 10-м месте по числу приезжающих в республику туристов. Владельцы местных отелей и торговцы довольны ситуацией на рынке, заметил Топкурулу.

По данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, россияне стали чаще отдыхать за рубежом. Рост доли заграничных заказов вырос на 53%. Спрос увеличился на поездки в Венгрию и Филиппины. Также эксперты сервиса обратили внимание, что именно в эти страны осенью отправятся в четыре раза больше российских туристов.