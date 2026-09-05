Олени, еноты и мини-пиги. Семья открыла необычную ферму в Подмосковье

Многодетная семья Демьяненко из Солнечногорска открыла ферму, где содержат оленей, енотов, мини-пигов и других животных. Развить хозяйство семье помог социальный контракт, по которому владельцы получили 350 тысяч рублей.

Ферма работает в деревне Мошницы. Многие ее обитатели попали сюда после того, как от них отказались прежние владельцы. Первых пятнистых оленят на участок привезли еще детенышами. Матери отказались их кормить, поэтому животных выкармливали козьим молоком.

Позже на ферме появились декоративные кролики, поросята, еноты, бородатые агамы, африканские ежи, грызуны и черепахи. Семья также содержит волка и алабаев.

Идея открыть ферму появилась благодаря интересу детей к животным. Семья решила расширить хозяйство и организовать экскурсии. Для этого Демьяненко обратились за государственной поддержкой и подготовили бизнес-план.

На полученные по социальному контракту 350 тысяч рублей владельцы приобрели животных и продолжили развивать хозяйство. Сейчас ферма принимает посетителей и получает доход от экскурсий.

В начале 2026 года ферма отметила первый год работы. Владельцы планируют расширять проект и продолжают принимать животных, которым требуется помощь.