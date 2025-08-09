В Шереметьеве сообщили о штатной работе аэропорта

Столичный аэропорт «Шереметьево» продолжает работу в обычном режиме. По данным пресс-службы , вылеты и прилеты российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по расписанию.

В воздушной гавани подчеркнули, что регистрация, предполетный досмотр и обслуживание пассажиров в терминалах проходят в штатном порядке.

При этом в Шереметьево предупредили, что возможны изменения в расписании отдельных рейсов «Аэрофлота» из-за ограничений в других аэропортах страны, введенных для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

Ранее, 3 августа в Пулково в Санкт-Петербурге ограничили прием и выпуск самолетов. Временные ограничения повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда.