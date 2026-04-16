В Санкт-Петербурге на майские праздники ожидают до миллиона туристов

В Санкт-Петербурге на майские праздники ожидают до одного миллиона туристов. Об этом сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, написал сайт vecherka-spb.ru .

Он также отметил, что в период школьных весенних каникул город посетили около 250 тысяч человек.

Панкевич подчеркнул стабильный поток туристов из Китая и анонсировал запуск нового формата — стандарта принятия туристов из Китая «Welcome China». Базовые стандарты уже разработаны, и в 2027–2028 годах планируется запуск собственных каналов в WeChat.

Кроме того, в трех городах Китая пройдет серия презентационных мероприятий с участием туроператоров.