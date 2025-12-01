В РСТ рассказали о прогнозе роста турпотока после введения безвиза с КНР

РСТ: безвизовый режим для Китая может увеличить турпоток в Россию на 30-40%

Новый безвизовый режим для граждан Китая в предстоящий летний сезон может на 30-40% увеличить туристический поток в Россию из этой страны. Об этом 360.ru сообщил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму Александр Мусихин.

«Отмена виз сможет не только выровнять ситуацию, но и дать прирост объемов на 30-40% в следующем летнем сезоне», — сказал он.

Мусихин добавил, что за первые девять месяцев 2025 года поездки туристов из Китая сократились на 5,5% в сравнении с показателями 2024-го.

«Китай с большим отрывом является лидером въездного туризма в Россию с максимальным географическим охватом. Наиболее популярные места для посещений — Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток», — добавил соруководитель комитета РСТ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР с 1 декабря 2026 года.