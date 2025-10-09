В РСТ раскрыли самые популярные направления для отдыха у туристов-одиночек

РСТ: туристы-одиночки чаще всего ездят в Минводы, Турцию и Египет

Спрос на туры у людей, предпочитающих путешествовать в одиночестве, вырос на 18,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили эксперты Российского союза туриндустрии.

При этом женщины ездят одни чаще, чем мужчины. Активнее всего по России такие туры оформляют на Кавказские Минеральные Воды, а за рубеж — в Турцию и Египет.

«Видимо, потому что у всех разные болезни, и, даже если едет пара, лечебные программы они берут в разных санаториях — по своей специализации. Вторая возможная причина — в санаториях много возрастных туристов, уже потерявших супруга», — предположил гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

А вот на горные лыжи и в экзотические туры туристы предпочитают ездить с друзьями или членами семьи, чтобы было на кого положиться в экстремальных ситуациях.

Ранее правительство России объявило о планах ввести безвизовый режим с Китаем, Малайзией и Саудовской Аравией.