В РСТ назвали логичным шагом снятие ограничений на полеты в ОАЭ и через Иран

Снятие ограничений на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана — логичный шаг на фоне нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, ключевые региональные узлы постепенно восстанавливают работу.

«Сигналы со стороны Ирана о частичном открытии воздушного пространства для пролета гражданской авиации также важны — это означает, что стороны конфликта демонстрируют готовность обеспечивать безопасность транзитных перелетов», — отметил Мурадян.

Он подчеркнул, что для российского туристического рынка возобновление полетов — принципиально важное решение. Ближний Восток — один из ключевых транзитных узлов для выездного туризма. Возвращение стабильных маршрутов расширит возможности авиакомпаний и сделает зарубежные поездки доступнее.

При этом эксперт призвал дождаться окончательных решений Минэкономразвития и МИД России, чтобы синхронизировать транспортные и туристические меры.