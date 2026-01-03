В России выросло число туристов из ОАЭ

В России продолжает расти число туристов, прилетающих из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом РИА «Новости» сообщил российский генконсул в ОАЭ Максим Владимиров.

«Речь идет как о туристических поездках, так и о деловых, культурных и образовательных визитах», — сказал он.

По словам генконсула, путешественники из ОАЭ прежде всего посещают Москву и Санкт-Петербург, а также другие крупные города с развитой инфраструктурой.

Увеличению турпотока в первую очередь способствуют упрощенный визовый режим между государствами и наличие прямых перелетов.

Ранее стало известно, что четыре российских города введут туристический налог с 2026 года. Это Нижний Новгород, Тюмень, Курск и Самара.