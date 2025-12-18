Четыре российских города введут туристический налог с 2026 года

С 1 января 2026 года Нижний Новгород, Тюмень, Курск и Самара вводят туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В частности, в трех первых городах налог составит 2%, а в Самаре — 1%. К 2030 году власти намерены поднять его до 5%.

Туристический налог ввели в России с 1 января 2025 года, он заменил ранее действовавший курортный сбор. Это местный налог — решение о конкретных ставках принимают власти муниципалитетов.

Налог оплачивают организации и физические лица, предоставляющие услуги проживания, в том числе числе гостевые дома, хостелы и отели, если их объект внесли в специальный реестр.

Фактически туристический налог включают в стоимость проживания для гостя. В 2025 году максимальная ставка — 1% от суточной цены аренды номера. Закон предусматривает увеличение ставки: до 2% в 2026 году, 3% в 2027, 4% в 2028 и до 5% с 2029 года.