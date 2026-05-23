В России вырос спрос на «сонный туризм» в отелях и санаториях

Россияне стали все чаще выбирать отдых в отелях и санаториях со специальными программами для сна. Об этом РИА «Новости» сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Такой отдых помогает комплексно восстановить организм: устроить цифровой детокс, снять стресс и наладить биоритмы с помощью особой атмосферы в номере, питания и процедур. В АТОР также заметили, что вырос спрос на поездки в удаленные природные места: некоторые туристы специально ищут отели, где не ловит сотовая связь.

Чаще всего заказывают такие туры выгоревшие бизнесмены, топ-менеджеры, врачи, риелторы и юристы. Спрос на уединенные экоотели и глэмпинги на Алтае вырос на 37%, в Подмосковье и средней полосе — на 28%. На курорте «Роза Хутор» интерес к «сонным программам» за год увеличился примерно на 30%.

«Тренд долгосрочен. По словам экспертов, проблема хронического недосыпа вызвана изменившимся экономическим укладом, и актуальность sleep-концепций будет только расти», — заключили в АТОР.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова назвала места, подходящие для «сонного туризма».