Директор АТА Осипова назвала «Розу Хутор» местом, подходящим для «сонного туризма»

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала «Москве 24» , что «Роза Хутор» и некоторые отели в Москве и Санкт-Петербурге подходят для «сонного туризма». Это направление предполагает путешествия с целью улучшения качества сна.

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что в 2026 году ожидается рост популярности «сонного туризма». Он отметил: «Сонный туризм продолжит развиваться в совершенствовании условий размещения и создании новых специализированных зон отдыха».

Осипова уточнила, что в России среди подходящих мест — «Роза Хутор», ряд отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии и других городах. Часто в таких проектах участвуют медицинские клиники, что добавляет отдыху оздоровительный подход.

Эксперт объяснила тренд тем, что многие люди хотят побыть в тишине. Некоторые даже берут билеты на поезд в купе высокого класса и просто спят. Отдых в специально подготовленном пространстве можно сравнить с хорошим спа или массажем.

По словам Осиповой, такой вид туризма предлагается в сегменте дорогих отелей. Если говорить о зарубежном опыте, то в Турции или на Мальдивах такая практика существует давно. Организовать отдых лучше через туроператора или турагента, так как онлайн-платформы не всегда позволяют учесть все важные детали.