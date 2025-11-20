В России создадут реестр доверенных турагрегаторов

В России запустят реестр доверенных турагрегаторов. Работу над проектом начнут в 2026 году, сообщили ТАСС в Роскачестве.

В перечень онлайн-площадок будут включаться агрегаторы в сферах онлайн-ретейла и сервисов туристических услуг.

Методику оценки разрабатывают совместно с Росаккредитацией и Ассоциацией туристических агрегаторов.

Сейчас она включает в себя 26 показателей, охватывающих три основных блока — открытость информации, безопасность услуг и базовую информационную безопасность.

Инициатива связана с быстрым ростом рынка внутреннего туризма, который стал занимать значимый сектор экономики.

Так, половина всех бронирований туристического жилья ведется через агрегаторы, а общий объем достигает 440 миллиардов рублей.

Ранее в Российском союзе туриндустрии раскрыли самые популярные направления для отдыха у туристов-одиночек. Популярностью пользуются Кавказские Минеральные Воды, Турция и Египет.