В России разработали ИИ-модель, прогнозирующую кадровые потребности в туризме

Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого создали модель, которая с помощью искусственного интеллекта оценивает влияние туризма на экономику региона. Разработка позволяет анализировать взаимосвязь отрасли с развитием территорий, а также прогнозировать кадровые потребности и сезонные нагрузки, сообщил ТАСС .

Модель учитывает сразу несколько направлений: экономику, социальные показатели, инфраструктуру. Она анализирует, в том числе, вклад туризма в валовый региональный продукт, занятость населения, развитие бизнеса и нагрузку на транспорт и городскую среду.

Ученые также изучили мировой опыт внедрения ИИ в туризме и выяснили, что такие технологии уже значительно повышают эффективность отрасли.

Разработку планируют использовать для стратегического планирования — в первую очередь органами власти и профильными институтами, отвечающими за развитие туризма.

