В Роскачестве напомнили о внимательном отношении к выбору пищи в отелях all inclusive

Чтобы не испортить отдых проблемами со здоровьем, россиянам следует внимательно относиться к выбору пищи в отелях с системой «все включено», заявила в беседе с NEWS.ru директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По ее словам, важно обращать внимание на подачу блюд и состояние шведского стола. Необходимо проверять общую гигиену, чистоту поверхностей и приборов, а также наличие специального оборудования для поддержания температуры на раздаточной линии. Вся продукция должна храниться с соблюдением температурных режимов и сроков годности, написал MIR24.TV.

Особенно важно воздержаться от сырой или полусырой пищи, такой как суши, тартар или яйца пашот. При первых признаках отравления следует перестать употреблять еду в отеле, пить много воды и незамедлительно вызвать врача.

Елена Спеценко также посоветовала обращать внимание на условия хранения десертов, особенно тех, что содержат крем. Такие блюда должны храниться при температуре не выше +6 градусов.

Если качество пищи в отеле вызывает сомнения, лучше выбирать проверенные ресторанные сети за пределами отеля.