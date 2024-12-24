В посольстве России рассказали о спасенных членах экипажа Ursa Major

С затонувшего российского грузового судна Ursa Major удалось спасти 14 моряков. Об этом сообщило РИА «Новости» посольство России в Мадриде.

«[Известно, что] 14 моряков спасены Береговой охраной Испании и доставлены в порт города Картахена. Двое пропали без вести. Продолжаем держать ситуацию на контроле», — уточнили сотрудники дипломатической миссии.

Также в посольстве подчеркнули, что готовы в случае необходимости оказать любое содействие членам экипажа Ursa Major.

Российский сухогруз затонул в международных водах Средиземного моря минувшей ночью. Это случилось после взрыва в машинном отделении. В районе бедствия проводили спасательную операцию, но первыми на помощь морякам пришли экипажи промысловых судов.

Район между Испанией и Алжиром, где произошла авария, признали опасным для судоходства, поскольку сухогруз накренился.