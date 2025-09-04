В Минэкономразвития призвали не ждать взрывного турпотока из России в Китай

В Минэкономразвития заявили, что турпоток из России в КНР вырастет на 20-30%

Огромного потока российских туристов в Китай ожидать не нужно, спрос на отдых у россиян в этой стране увеличится только на 20-30%. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

«Основной поток наших граждан идет на остров Хайнань, на морское побережье, которое и так было безвизовое. Поэтому ждать взрывного увеличения потока не стоит. <…> Мы прогнозируем рост в диапазоне 20-30%», — сказал он.

По его словам, если обратить внимание на опыт России в случаях снятия визового режима для других государств, например, с ОАЭ, то там турпоток увеличивался в 3-4 раза.

Однако с Китаем другая ситуация. В России и до этого существовали групповые безвизовые поездки, забравшие на себя большую часть путешественников.

Ранее стало известно о введении безвиза для россиян в Китае с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Испытательный период продлится до 14 сентября следующего года.