В Минэкономразвития назвали страны, граждане которых чаще всего бывают в России

Германия и Китай вошли в топ-5 стран, граждане которых часто посещают Россию. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев в беседе с РИА «Новости» .

«Первое место занимает Китай. Германия тоже стала лидером, входит стабильно в топ-5», — сказал он на ВЭФ-2025.

По его словам, в число посетивших еще входят соотечественники, живущие за рубежом, а также люди с двойным гражданством.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что огромного потока российских туристов в Китай не будет.

По его словам, после введения безвизового режима, спрос увеличится на 20-30%. Это связано с тем, что основная часть россиян посещает остров Хайнань, виза на который и раньше была не нужна.