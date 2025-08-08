В КНДР российским туристам подали «бургер великого вождя»

Российские туристы, побывавшие в Северной Корее, рассказали о впечатлениях, которые слегка расходятся с привычными представлениями о замкнутой стране. Об этом рассказал Life.ru .

На борту местных авиалиний им подали не простой бургер, а по рецепту, как уверяют стюардессы, «лично придуманному великим вождем».

По словам путешественницы Дарьи, экипаж сообщил, что лидер страны «объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой». В КНДР бургер — не фастфуд, а почти историческое событие, достойное национальной гордости.

В Северной Корее заботятся, чтобы особое почтение к лидеру сохранялось буквально на всех уровнях — от телевидения и транспорта до бортового меню. Культ личности в этой стране, судя по рассказам, прослеживается даже в мелочах. Так, туристы отметили, что стюардесса аккуратно разгладила на соседнем сиденье газету с изображением вождя.

Кроме того, российские туристы, побывавшие на новом северокорейском курорте Вонсан-Кальма, рассказали, что остались под впечатлением от сервиса и вежливости сотрудников отеля. По словам Дарьи, там стремятся выполнить любую просьбу: стоит сказать, что нужна музыка, — приносят колонку, а на следующий визит чайник для чая уже ждал их на столе.