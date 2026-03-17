В Госдуме оценили влияние прямого авиасообщения с Мьянмой на турпоток

Депутат Кривоносов: прямые рейсы между РФ и Мьянмой могут увеличить турпоток

Открытие прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой, вероятно, увеличит туристический поток. Такое заявление в интервью «Газете.Ru» сделал зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

В российском посольстве в Мьянме заявили, что Россия и Мьянма скоро подпишут новое соглашение о воздушном сообщении. Документ уже на завершающей стадии подготовки.

«Запуск прямого авиасообщения между Москвой и Мьянмой может существенно изменить ситуацию. Практика показывает, что появление прямых рейсов и упрощение визового режима способны увеличить турпоток в несколько раз», — отметил Кривоносов.

В первый год после запуска таких рейсов можно ожидать увеличения российского турпотока до 8–10 тысяч человек. При активной работе туроператоров этот показатель может быть выше.

Ранее власти Словакии выразили готовность восстановить прямое авиасообщение с Москвой при условии снятия санкций с России Евросоюзом.