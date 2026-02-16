Словакия возобновит прямое авиасообщение с Россией при снятии санкций ЕС

Власти Словакии заявили о готовности запустить прямое авиасообщение с Москвой, если Евросоюз снимет санкции с России. Об этом «Известиям» сообщила пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полячикова.

Прямое авиасообщение возобновят только в случае снятия ограничений. По словам Полячиковой, запуск регулярных и нерегулярных прямых авиарейсов также будет зависеть от заинтересованности авиакомпаний.

Она добавила, что Словакия рассмотрит вопрос о выдаче разрешений на рейсы при соблюдении общих требований ко входу в воздушное пространство страны, соответствующих соглашений о транспорте и европейского законодательства.

Ранее Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, доставленной морским путем. Венгерский глава МИД Петер Сийярто напомнил, что Украина не стала возобновлять работу нефтепровода «Дружба», поэтому европейским странам приходится искать другие пути поставок.