В ГД призвали не развивать массовый туризм в Якутии и на Байкале

Депутат Тарбаев призвал не развивать массовый туризм на Байкале и в Якутии

Массовый туризм не нужно развивать в местах с уникальной природой, как Якутия, Камчатский край и Байкал. Об этом заявил глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе с РИА «Новости» .

«Экологическая составляющая очень важна, иначе наши дети могут Байкал и не увидеть», — сказал он.

Тарбаев отметил, что организация широкого туристического потока в подобных регионах может негативно повлиять на природу и среду. В вопросах развития экотуризма нужно соблюдать осторожность и не застраивать уникальные места жильем для туристов.

Приезжих можно разместить в городах, а посещение природных объектов включить в разовые экскурсии, предложил глава комитета.

«Когда выбор стоит между экологической составляющей и развитием туризма, я за экологию», — сказал он.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что успешные игроки на туристическом рынке должны адаптироваться к меняющимся предпочтениям путешественников. Это касается сокращения времени отдыха. Например, в СССР люди отправлялись в санаторий на 21 день, теперь они приезжают на 14 дней.