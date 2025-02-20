Турэксперт Уманский: санатории должны учитывать сокращение времени отдыха в России

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с «ФедералПресс» рассказал о текущих тенденциях в туристической сфере и поделился идеями, как представителям индустрии оставаться конкурентоспособными.
По его словам, успешные игроки на рынке туризма должны адаптироваться к меняющимся предпочтениям клиентов.
«Из-за быстрого ритма жизни в туризме сформировалась новая тенденция: сокращается время отдыха. В советское время в санаторий отправлялись на 21 день, сейчас люди приезжают на 14 дней», — отметил эксперт.
Он призвал предлагать посетителям эффективные решения, которые позволят извлечь максимум пользы от короткого отпуска. Например, можно заранее организовывать сбор анализов и согласование программ оздоровления.
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