Турэксперт Уманский: санатории должны учитывать сокращение времени отдыха в России

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с « ФедералПресс » рассказал о текущих тенденциях в туристической сфере и поделился идеями, как представителям индустрии оставаться конкурентоспособными.

По его словам, успешные игроки на рынке туризма должны адаптироваться к меняющимся предпочтениям клиентов.

«Из-за быстрого ритма жизни в туризме сформировалась новая тенденция: сокращается время отдыха. В советское время в санаторий отправлялись на 21 день, сейчас люди приезжают на 14 дней», — отметил эксперт.

Он призвал предлагать посетителям эффективные решения, которые позволят извлечь максимум пользы от короткого отпуска. Например, можно заранее организовывать сбор анализов и согласование программ оздоровления.