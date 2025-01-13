В Екатеринбурге нашли пропавшего месяц назад шестилетнего мальчика

Шестилетнего мальчика из Екатеринбурга нашли спустя месяц после пропажи. Об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «Прорыв» в Свердловской области.

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — рассказали там.

Ребенок не вернулся домой 7 декабря прошлого года. К волонтерам поискового отряда обратились только спустя месяц после пропажи мальчика. В его поисках принимали участие полицейские и волонтеры «Прорыва».

По данным ориентировки, поступившей на пропавшего, мальчику шесть лет. В последний день, когда его видели, он был одет в черный пуховик до колен, шапку в цвет, синие джинсы и ботинки темно-синего цвета.

Ранее в тундре около деревни Порц-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе пропала женщина с двумя детьми. Об их исчезновении сообщили родственники. Они рассказали, что в последний раз видели пропавшую в 25 километрах от населенного пункта. На поиски выехали два члена семьи на снегоходах и сотрудники «Ямалспаса». Потерявшихся нашли 1 января.