Поиски ушедшей в тундру женщины с детьми начались на Ямале

Женщина с двумя детьми пропала в тундре около деревни Порц-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба районной Единой дежурно- диспетчерской службы.

В ведомстве уточнили, что с сообщением об исчезновении женщины с детьми обратились родственники. Они рассказали, что в последний раз видели пропавшую в 25 километрах от населенного пункта. Но где местная жительница сейчас, неизвестно.

В пресс-службе добавили, что на поиски женщины с детьми выехали два члена семьи на снегоходах. К ним присоединились два сотрудника «Ямалспаса».

В конце прошлой недели в лесу около деревни Бирево городского округа Клин нашли тело пропавшей несколько дней назад москвички. Женщина скончалась от переохлаждения.

По данным Mash, на природу она отправилась для поиска закладки с наркотиком в сопровождении своего сожителя.