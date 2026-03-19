В Египте готовы принять больше российских туристов без роста цен

Гостиницы Египта готовы принять больше туристов из России в связи с обострением ситуации в Персидском заливе, при этом сильного роста цен не предвидится. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава федерации туристических палат Египта Хусам Шаир.

По его словам, туристы из России имеют значительный интерес у местного турбизнеса, в последние годы они стабильно входят в число лидеров по въезду в страну.

«Египетские гостиницы полностью готовы к увеличению потока из России — в частности, речь идет про курорты на Красном море и юге Синайского полуострова», — сказал Хусам Шаир.

При этом серьезного подорожания туров ждать не стоит, потому что турфирмы заранее забронировали номера в отелях.

«Более 80% турпотока организовано туроператорами, с которыми заранее заключаются контракты. По этой причине говорить о каком-либо ощутимом росте затруднительно», — сказал он.

В прошлом году турпоток в Египет достиг рекордных 19 миллионов человек, что на 21% больше, чем в 2024-м. Власти страны поставили цель к 2030 году принимать 30 миллионов иностранных гостей.

