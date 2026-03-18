Турэксперт Осипова выразила мнение, что Мозамбик не станет массовым направлением среди российских туристов

Скоро россияне смогут посещать Мозамбик без визы. По информации посольства Российской Федерации, проект соглашения об отмене визовых требований на срок пребывания до 30 дней уже находится на рассмотрении соответствующих ведомств республики. Однако, по мнению исполнительного директора «Альянса туристических агентств» Наталии Осиповой, это направление не станет массовым среди российских туристов. Об этом написало ИА НСН .

«Три туриста в России будут рады отмене виз в Мозамбик. Конечно, любая отмена виз приветствуется. Это и сближение со страной, и снятие нагрузки с наших туристов. Это направление не массовое. Но все равно география расширяется. Это интересно людям, которым хочется экзотики, хочется чего-то нового», — выразила свое мнение собеседница.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов отметил в пресс-центре НСН, что в 2025 году туроператоры ожидают увеличения спроса на поездки в Японию, Китай и Вьетнам.