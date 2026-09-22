В АТОР опровергли данные об отмене туров в Таиланд из-за якобы вспышки COVID-19

В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию о проблемах с оплаченными турами в Таиланд на октябрь–декабрь из-за якобы вспышки коронавируса в стране. Опровержение выпустила пресс-служба АТОР.

В прессе и телеграм-каналах появились сведения о том, что туристам стали сообщать о якобы вероятных проблемах с оплаченными турами на конец года.

«АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет: туроператоры не выпускали и не выпускают таких предупреждений», — заявили в сообщении.

Там отметили, что туроператоры не отменяют оплаченные туры. Сообщения о том, что в Таиланде присутствует угроза безопасности, — ложные.

Согласно сведениям на 22 сентября 2026 года, вспышки COVID-19 в Таиланде не зафиксировали, ограничений тоже не вводили. Заболеваемость сейчас втрое ниже, чем за предыдущие три года, а летальность остается на уровне 0,02%, что сопоставимо с обычным гриппом.