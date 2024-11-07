В АТОР рассказали, почему россиян не выпустили с лайнера в Японии

АТОР: россияне не могут сойти с круизного лайнера в Японии из-за отсутствия виз

Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии из-за отсутствия визы для посещения этой страны. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

«Вылететь в другую страну из какого-либо аэропорта Японии без визы не получится. А ее у туристов из России на лайнере нет», — отметили в заявлении.

В АТОР также напомнили, что россиянам как круизным туристам для схода на берег не нужны визы в Японию, если порты этого государства не являются отправной точкой.

Кратковременное пребывание на берегу возможно без данного документа. Однако вылететь в другую страну из японских аэропортов без визы не получится.

Ранее стало известно, что свыше 500 россиян застряли на круизном лайнере Spectrum of the Seas в Японии. Судно, следовавшее из Шанхая в Японию, задержалось из-за поломки. Граждане РФ попросили дипломатов помочь в получении разрешения для въезда на родину.