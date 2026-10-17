В АТОР рассказали, что на новогодние праздники в Петербург приедет меньше туристов, чем в предыдущие годы

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что на новогодние праздники в Санкт-Петербург приедет чуть меньше туристов, чем в предыдущие годы. По его словам, информация о том, что Петербург входит в топ-5 самых популярных направлений, является преувеличением, так как список городов и регионов, куда планируют отправиться россияне, гораздо шире. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» .

Ромашкин отметил, что в этом году наблюдается разноплановая динамика: в Краснодарском крае на десятки процентов растет спрос на Анапу, в то время как в Сочи он снижается. Большинство туристов, по данным АТОР, приезжают из Центральной России.

Несмотря на это, Санкт-Петербург по-прежнему остается одним из самых востребованных направлений для новогоднего отдыха, наряду с Москвой, Сочи, Подмосковьем, Калининградской областью и Домбаем.