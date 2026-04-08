Турэксперт Булах отметила повышение спроса на летний отдых в Анапе

Отели Анапы рассчитывают на летнюю загрузку не менее 60–70%, даже если пляжи останутся закрытыми. Об этом сообщила эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, перспективы открытия пляжей пока неясны, однако спрос на летний отдых в Анапе уже значительно выше, чем год назад.

«Это бронируют те туристы, которые уже попробовали в прошлом году отдых в Анапе без моря. Естественно, в первую очередь идет интерес к отелям с развитой инфраструктурой», — отметила специалист.

Она также добавила, что Анапа остается востребованной и на майские праздники. По объему продаж на этот период 2026 год практически сравнялся с показателями 2025-го.