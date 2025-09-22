В АТОР опровергли информацию о маскировке российских туристов в Чехии

Чехия не маскирует российских туристов, информация не соответствует действительности. Об этом 360.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Чехия потеряла 195 миллионов евро с 2022 года из-за отказа от путешественников из России и якобы стала выдавать «маскировочные» визы.

Речь идет об использовании лазейки получения гуманитарных виз для путешествий, отметил Мурадян.

«Никто там никаких туристов не маскирует, идет искажение информации. Чехия не выдает туристические визы и не приветствует путешественников из России на своей территории. <…> Чехия — одна из стран, которые приняли решение не получать трафик вообще какой-либо из России, тем самым закрыв первичный въезд в Евросоюз для обладателей всех типов туристических виз. Поэтому я не понимаю, о чем говорит Shot, в принципе. Такого нет», — заверил эксперт.

Он добавил, что в Чехии сейчас практически околонулевой трафик туристов из России.