Россиянам начали выдавать «маскировочные» визы в Чехию

Чехия начала маскировать российских туристов, чтобы не терять внушительные доходы на фоне антироссийской повестки Евросоюза. Об этом сообщил Shot .

По информации Telegram-канала, с 2022 года страна из-за отказа от путешественников из России потеряла порядка 195 миллионов евро. Чтобы остановить эту тенденцию, местное правительство решило выдавать «маскировочные» визы.

Чтобы получить ее, россиянину необходимо прийти в чешское консульство с загранпаспортом на 10 лет. Его сотрудники расскажут, в какой именно визовый центр лучше обратиться. При этом необходимо не указывать целью поездки туризм.

После оплаты визового сбора и ожидания в несколько недель российский гражданин сможет получить документы с приглашением в Чехию от ее гражданина. В визе будет стоять отметка «Посещение» вместо привычной «Туризм».

Ранее стало известно, что ЕК в конце года представит новую стратегию по выдаче виз россиянам. Чехия выступила инициатором ограничения передвижения российских дипломатов.