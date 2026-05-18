В «Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя» сообщили, что в 2026 году Крым ожидает высокий уровень загрузки отелей

В 2026 году Крым ожидает высокий уровень загрузки отелей, особенно на Южном берегу, где прогнозируется до 100% заполняемости. Западное побережье, по прогнозам, будет загружено на 70%, а восточное — на 80-90%. На данный момент загрузка на юге составляет 60%, а на западе — 40%. Это связано с растущим интересом туристов к региону и активным бронированием на летний сезон, рассказала ИА НСН председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова.

По информации министра курортов и туризма Крыма, на майские праздники 2026 года ожидается рост бронирований на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент более 50% номерного фонда уже забронировано, а на июнь — 55%, что на 8% выше, чем в 2025 году. Это связано с успешной маркетинговой политикой и запуском новых туристических объектов.

Цены на услуги в сфере туризма в Крыму в 2026 году выросли на уровне инфляции, что составляет около 10-12%. Однако на Южном берегу, где спрос выше, возможно подорожание до 15% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется не только высоким спросом, но и разнообразием предоставляемых услуг.