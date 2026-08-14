В 2026 году популярность осенних поездок выросла вдвое

Одними из самых популярных у путешественников месяцев в 2026 году стали сентябрь и октябрь. Спрос на гостиницы в бархатный сезон вырос вдвое, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«По данным Ozon Travel, в первые два месяца осени пользователи сервиса откроют для себя новые экзотические направления. Туристы отправятся в Южную Африку и Бразилию, где в этом году отели бронировали в 4,4 раза чаще», — отметили в РСТ.

Туристы также планируют отдых в Китае, Армении и Турции, бронирования авиабилетов на эти направления выросли в 5,1, 2,7 и 2,3 раза соответственно.

В России популярность набирают Тверская, Удмуртская и Амурская области. В этих регионах бронирования гостиниц выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. В топе по-прежнему Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский края.

Также в РСТ отметили рост бронирований железнодорожных билетов. Самую быструю динамику в бархатный сезон показали направления из Москвы в Йошкар-Олу, Санкт-Петербург, Анапу и Сочи.

По итогам первого полугодия 2026 года внутренний туризм в России занял третье место по числу туров. Лидером по доле бронирований остается Турция, за ней следует Египет.