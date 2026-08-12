Турэксперт Котляр отметила, что рост внутреннего туризма у россиян обусловлен не только падением интереса к ОАЭ
По итогам первого полугодия 2026 года Россия заняла третье место по числу туров, обогнав ОАЭ. Такую информацию представил сервис Onlinetours, данные которого опубликованы РБК.
Лидером по доле бронирований остается Турция (31%), за ней следует Египет (29%). Доля России в общем объеме бронирований выросла с 9% до 10%, а число поездок внутри страны увеличилось на 56% в годовом выражении. Среди других направлений выделяются Таиланд и Вьетнам, добавил RTVI.
ОАЭ опустились на шестое место, их доля сократилась с 11% до 4%, а средний чек снизился на 8%. Китай также потерял позиции: его доля упала с 18% до 3%.
Средний чек поездок по России изменился незначительно — с 60,8 тыс. до 59,6 тыс. рублей. Среди популярных внутренних направлений лидируют Хоста, Сочи, Адлер и Сириус, а также Адмиралтейский и Центральный районы Санкт-Петербурга, Лоо, Ессентуки, Эсто-Садок и Калининград.
Эксперт по туризму и основатель агентства MAYEL Travel Майя Котляр считает, что рост внутреннего туризма обусловлен не только падением интереса к Эмиратам. По ее мнению, на выбор россиян влияют экономические трудности, сложности с аэропортами и геополитическими изменениями. Котляр также отметила доступность автопутешествий и развитие инфраструктуры внутри страны.
«Россия всегда была и будет в первой тройке, потому что это миллионы россиян, которые ездят внутри страны», — уверена Котляр.