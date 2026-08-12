Турэксперт Котляр отметила, что рост внутреннего туризма у россиян обусловлен не только падением интереса к ОАЭ

По итогам первого полугодия 2026 года Россия заняла третье место по числу туров, обогнав ОАЭ. Такую информацию представил сервис Onlinetours, данные которого опубликованы РБК .

Лидером по доле бронирований остается Турция (31%), за ней следует Египет (29%). Доля России в общем объеме бронирований выросла с 9% до 10%, а число поездок внутри страны увеличилось на 56% в годовом выражении. Среди других направлений выделяются Таиланд и Вьетнам, добавил RTVI.

ОАЭ опустились на шестое место, их доля сократилась с 11% до 4%, а средний чек снизился на 8%. Китай также потерял позиции: его доля упала с 18% до 3%.

Средний чек поездок по России изменился незначительно — с 60,8 тыс. до 59,6 тыс. рублей. Среди популярных внутренних направлений лидируют Хоста, Сочи, Адлер и Сириус, а также Адмиралтейский и Центральный районы Санкт-Петербурга, Лоо, Ессентуки, Эсто-Садок и Калининград.

Эксперт по туризму и основатель агентства MAYEL Travel Майя Котляр считает, что рост внутреннего туризма обусловлен не только падением интереса к Эмиратам. По ее мнению, на выбор россиян влияют экономические трудности, сложности с аэропортами и геополитическими изменениями. Котляр также отметила доступность автопутешествий и развитие инфраструктуры внутри страны.

«Россия всегда была и будет в первой тройке, потому что это миллионы россиян, которые ездят внутри страны», — уверена Котляр.