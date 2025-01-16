Убытки от ДТП с поездом и КамАЗом под Волгоградом превысили 117 млн рублей

Предварительная сумма ущерба от ДТП в Волгорадской области с участием КамАЗа и поезда превысила 117 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виктор Козлов.

При этом он подчеркнул, что сумма ущерба не является окончательной.

Водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет на перегоне Гремячая — Котельниково под Волгоградом 29 июля прошлого года. Машина столкнулась с пассажирским поездом, который следовал из Казани в Адлер.

Девять вагонов сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. Пострадали около 140 человек, 30 попали в больницу. Водитель КамАЗа через несколько дней после аварии умер в реанимации.

В августе источник сообщил, что мужчина мог специально выехать на железнодорожные пути. Водитель не реагировал на сигнал приближавшегося поезда.